50 000 рублей каждому. Женатым россиянам готовят гигантский подарок

Речь идет о пенсионерах, которые прожили в браке 50 и более лет. Фото: Pixabay

Речь идет о пенсионерах, которые прожили в браке 50 и более лет. Фото: Pixabay

Жителей России ждет крупный подарок уже в феврале 2022 года. 50 тыс. рублей.

Пожилые граждане могут расчитывать на разовую денежную выплату. Ее размер — удивляет. 50 000 рублей и более. Primpress объясняет, кто может расчитывать на деньги.

Отмечается, что деньги придут от органов соцзащиты уже в скором времени. Однако есть один нюанс. С 24 февраля средства начнут получать те, кто уже подал заявление заранее.

Имеют возможность забрать выплату те, кто долгое время прожил в браке. Деньги должны выделить из регионального бюджета. Средства полагаются тем, у кого в этом году будет юбилей совместной жизни со своим супругом.

Так, для получения 50 тысяч в Ленобласти есть условие. Пара должна была пробыть в браке не менее 50 лет. Однако если же супруги вместе, например, 60 лет, то выплата увеличится на 10 тыс. рублей. Точно такую же прибавку дадут и тем, кто прожил в браке ещё на 10 лет дольше.

Отмечается, что подавать заявление было необходимо заранее, за три года до юбилея счастливой жизни. Чтобы получить положенные деньги придется обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или же прийти в органы социальной защиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о дурном известие. Пожилые граждане, которые не прекратили работать по достижению пенсионного возраста, финансово пострадают в феврале 2022 года.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что российским пенсионерам рассказали о новой индексации пенсий с 1 марта. Вновь повысить пенсии пожилым гражданам Российской Федерации должны с первого дня весны.