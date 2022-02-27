Доктор Мясников: любимый всеми продукт, угрожает здоровью человека

Мясников предлагает гражданам готовить соусы самостоятельно из качественных продуктов без добавления консервантов и вкусовых добавок. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников предлагает гражданам готовить соусы самостоятельно из качественных продуктов без добавления консервантов и вкусовых добавок. Фото: кадр из видео Youtube

Российский врач и телеведущий Доктор Мясников рассказал, что один из любимых продуктов может негативно сказаться на здоровье гражданин.

Оказывается очень опасны промышленные соусы. Об этом Мясников сообщил в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Эксперт заявил, что соусы имеют высокую калорийность. Например, любой кетчуп кроме помидоров содержит муку, сахар, соль, консерванты, а также загустители.

Помимо прочего, если соус будет стоять в тепле, то продукт может испортиться, а затем и привести к пищевому отравлению.

Кроме кетчупа следует быть осторожнее с соевым соусом. Продукт «богат» солью и очень опасен для людей с повышенным давлением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Мясников заявил, что новый симптом «омикрона» не требует специального лечения.