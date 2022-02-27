Принц Уильям о прическах маленькой дочери: «Это просто кошмар!»

Внук королевы-матери принц Уильям жалуется на прически юной дочери Шарлотты.

Издание Marie Claire рассказывает, что 6-летняя наследница желает всегда выглядеть с иголочки. Однако справиться с укладкой самой ей не часто удается. Помогать приходится знаменитому папе.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон много лет вместе. Их отношениям можно позавидовать. Кембриджские были вместе и в горе, и в радости. У пары родилось трое малышей. Семья пытается, как можно больше времени старается проводить вместе.

Принц Уильям не раз признавался, что несмотря на работу, он всегда находит время для супруги и наследников. Кроме этого, он часто помогает детям с выбором образов и даже делает прически.

Отмечается, что принц посматривает на YouTube обучающие ролики, где рассказывают об укладках волос. Знаменитый отец старается, однако быть в курсе всех трендов не всегда удается.

«Никогда не пытайся сделать хвостик. Это кошмар!» — признался как-то отцу Чарльзу Уильям.

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