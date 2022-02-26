Назван неожиданный продукт, усыпляющий человека даже после чашки черного кофе

Не стоит пить любимый зерновой кофе на ночь и даже вечером. Фото: Pixabay

Не стоит пить любимый зерновой кофе на ночь и даже вечером. Фото: Pixabay

Этот зеленый продукт способен помочь человеку крепко уснуть, даже если перед этим был выпит кофе.

Об этом рассказал психолог Майкл Бреус в беседе с Mind Body Green. Специалист объяснил, что такой способностью обладает брокколи. Овощ позволяет очень быстро уснуть.

Бреус считает, что броколли поможет организму быстрее переварить и вывести кофеин.

Американский специалист поведал, что если человек напьется крепким кофе перед сном, броколли способно нейтрализовать это бодрящее действие. Помимо этого, эксперт объяснил, каким образом растение борется с кофеином.

Психолог добавил, что «период полураспада» кофе обычно составляет от 6 до 8 часов. Получается, что испортить крепкий сон вечером может даже кружка ароматного напитка, выпитая еще в обед. Выходит, что когда пора ложиться спать, организм успевает вывести лишь половину полученного днем кофеина.

В связи с этим эксперты рекомендуют не пить любимый зерновой на ночь и даже вечером. Однако, если такая ошибка была сделана, то приготовленное на пару броколли можно использовать как средство нейтрализации бодрящего действия кофе, считает психолог.

Майкл Бреус заявил, что его слова подкреплены исследованием 2007 года. Согласно ему, брокколи стимулирует выделение ферментов цитохром P450, которые помогают метаболизировать кофеин.

Те люди, кто принял участие в эксперименте поедали по полкилограмма броколли сразу после таблетки с кофеином, заменяющей чашку бодрящего напитка.

По результатам этого и еще двух десятков аналогичных исследований, стало ясно, что овощи семейства крестоцветных, в том числе брокколи, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, редис и кресс-салат также поддерживают метаболизм некоторых веществ.

Так что после вечернего кофе спасти себя от бессонницы можно зелеными овощами.

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