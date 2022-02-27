Россияне получат по 5300 рублей вместе с пенсией 1 марта

Миллионы россиян пожилого возраста смогут получить дополнительные денежные выплаты в марте. Поступление средств коснется военных в отставке и сотрудников различных правоохранительных органов, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Приятное для части россиян изменение стало возможным благодаря новому решению президента РФ Владимира Путина. По словам эксперта, уже с 1 марта указанной категории граждан начнут приходить пенсии в новом, повышенном размере.

Как сообщил PRIMPRESS, закон об индексации пенсий военным пенсионерам действует задним числом, с 1 января, поэтому граждане получат компенсацию за первые два предыдущих месяца года — январь и февраль.

По данным эксперта, в среднем прибавка для одного военного пенсионера в месяц должна составить 2 637 рублей. Новый размер выплат после индексации на 8,6% достигнет 33 тыс. рублей. Таким образом, данная группа пожилых граждан вместе с пенсией в марте получит дополнительно по 5 300 рублей.

Напомним, Государственная дума приняла закон об индексации пенсий военным 16 февраля. 22 февраля он был одобрен Советом Федерации. После закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В пятницу, 25 февраля, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Также у пожилых россиян в отставке имеется возможность получать страховую пенсию от ПФР. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

Эксперты также выяснили, что некоторые пожилые граждане России недополучают денежные средства после индексации пенсионных выплат. Внимательные пенсионеры, получив февральскую пенсию в проиндексированном размере, заметили, что размер выплаты несколько ниже, чем должен быть. Разница составила 8 копеек.