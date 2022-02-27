Более трех тысяч подростков прошли вакцинация от COVID в Петербурге

Более трех тысяч подростков прошли вакцинация от COVID в Петербурге
Для вакцинации в городе развернуто 92 прививочных пункта. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице привили от коронавирусной инфекции 3071 подростка, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Первый компонент вакцины получили 3071 юный петербуржец, из них 38 — за прошедшие сутки. Всего в городе прививки поставили 2 368 828 человек. Общее число завершивших цикл вакцинации составляет 2 991 572 петербуржца.

Для вакцинации от COVID-19 в Петербурге развернуто 190 прививочных пунктов для взрослых и 92 для детей.

Напомним, подростков прививают вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав внес «Мир-19» и «Спутник М» в перечень методических рекомендаций.

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