Зеленский объявил о создании в ВСУ легиона из иностранных добровольцев

Зеленский объявил о создании в ВСУ легиона из иностранных добровольцев
Зеленский заявил, что любой иностранец при желании может приехать и "встать бок о бок" с украинцами. Фото: сайт Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны, в который могут вступить иностранные добровольцы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Укринформ». Украинский лидер заявил, что любой иностранец при желании может приехать и «встать бок о бок» с украинцами.

Зеленский напомнил, что в 2016 году был подписан президентский указ, согласно которому иностранцы могут служить в ВСУ и силах территориальной обороны.

По данным издания, из иностранных добровольцев будет формироваться отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Чехия направила Украине оружие на 8,6 млн долларов.

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