В Пулково отменен или задержан 31 рейс

В Пулково отменен или задержан 31 рейс
В Пулково отменены десятки рейсов. Фото: pexels.com

Сегодня днем, 27 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются пять самолетов. При этом 25 рейсов и вовсе отменены.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Шарм-Эль-Шейха, Екатеринбурга, Стамбула, Москвы, Об этом сообщается на сайте Пулково.

23 рейса в воздушной гавани были отменены. Среди них самолеты до Белгорода, Краснодара, Симферополя, Эйлата, Воронежа, Анапы, Геленджика, Будапешта, Ростова-на-Дону, Варшавы, Брянска, Волгограда, Курска, Франкфурта, Риги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, то в Пулково женщина, пока никто не видит, забрала чужие часы в контейнере для ручной клади. Украденную вещь нашли в сумке злоумышленницы, когда та уже прилетела в пункт назначения. Заведено уголовное дело.

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В Пулково отменен или задержан 31 рейс
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