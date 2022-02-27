Германия закрывает воздушное пространство для самолетов РФ

ФРГ на три месяца закрывает свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом объявил глава немецкого Минтранса Фолькер Виссинг. Как передает телеканал ARD, Германия закрывает свое воздушное пространство «для всех российских полетов». Решение вступит в силу с 15:00 по местному времени (17:00 по московскому) воскресенья, 27 февраля. Небо будет закрыто в течение трех месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии. Как сообщает пресс-служба Росавиации, в ответ на недружественные действия авиавластей указанных стран Россия ввела ограничения на выполнение полетов, в том числе транзитных, через воздушное пространство РФ.