Рестораторам заявили о росте цен на продукты и алкоголь

В ресторанах вырастут цены на еду и напитки. Фото: pixabay

В ресторанах вырастут цены на еду и напитки. Фото: pixabay

В России могут вырасти цены на продукты и алкоголь. Рост цен составит примерно 10-20 процентов.

На территории РФ должны подняться цены на алкогольную продукцию. Ресторанам уже пришло соответсвующее сообщение от поставщиков, передает ivbg.ru.

Алкогольные напитки в заведениях общественного питания могут стать дороже примерно на 10-20 процентов. В данный момент есть проблемы с поставками кофе, рыбой и морепродуктов.

У дистрибьютеров случились сложности в связи с нарушениями логистических цепочек.

Многие владельцы заведений уже начали менять меню, включая в него больше продуктов отечественного производства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам сообщили о снижении цен на социально значимые продукты.