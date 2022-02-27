Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса на территории РФ

Пользователи социальной сети Telegram говорят о сбоях в работе сервиса. Сложности при использовании соцсети возникли на территории Российской Федерации.

Об этом следует из информации Downdetector.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам посла России в Соединенных Штатах Америки Анатолия Антонова, введенные санкции против Российской Федерации могут сказаться на мировых рынках и гражданах США.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцы пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay.