Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса на территории РФ

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса на территории РФ
Пользователи Telegram жалуются на работу сервиса. Фото: pixabay.com

Пользователи социальной сети Telegram говорят о сбоях в работе сервиса. Сложности при использовании соцсети возникли на территории Российской Федерации.

Об этом следует из информации Downdetector.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам посла России в Соединенных Штатах Америки Анатолия Антонова, введенные санкции против Российской Федерации могут сказаться на мировых рынках и гражданах США.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцы пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay.

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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса на территории РФ
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