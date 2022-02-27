Генпрокуратура напомнила россиянам об уголовной ответственности за измену Родине

За госизмену грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: pexels

За госизмену грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: pexels

Генеральная прокуратура РФ предупредила россиян об уголовной ответственности за помощь иностранным государства, если это вредит безопасности страны.

Ведомство напомнило, что российская армия в настоящее время проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Как заявили в Генпрокуратуре, ответственность по статье 275 УК РФ (госизмена) грозит за оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ.

За госизмену можно получить до 20 лет лишения свободы, добавили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский объявил о создании в ВСУ легиона из иностранных добровольцев.