Италия, Франция, Нидерланды и Норвегия закрыли небо для России

Италия, Франция, Нидерланды и Норвегия закрыли небо для России
Ранее такое же решение приняли девять других европейских стран: Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Фото: Pixabay

Италия, Франция, Нидерланды и Норвегия присоединились к другим государствам, которые объявили о закрытии неба для Российской Федерации.

Правительство Италии сообщило о готовящемся закрытии неба для самолётов России. Так, с вечера 27 февраля воздушное пространство для всех рейсов из РФ может быть закрыто и в Нидерландах. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров.

Позднее к этим странам решила присоединиться и Франция. Министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари рассказал в социальной сети Twitter, что небо для самолётов РФ будет не доступно уже сегодня. Точно также решили и в Норвегии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Латвия заявила, что прекратит выдачу виз российским гражданам.

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