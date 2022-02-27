В Белом доме заявили, что банковскую систему России ждет «свободное падение»

В Белом доме заявили, что банковскую систему России ждет «свободное падение»
Под санкции попали пять крупнейших банков России. Фото: https://pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки заявляют, что банковский сектор Российской Федерации отправится в «свободное падение». Это случится, считают в США, после введения санкций.

В Вашингтоне уверены, что после введения санкций вся финансовая система РФ сорвётся в «свободное падение». Такое мнению в США сложилось после некоторых подсчетов, передают РИА Новости.

«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — заявляет представитель Белого дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кабмин Германии заявил, что попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT.

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