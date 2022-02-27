Магазины и метро заявили о сбоях в оплате через ApplePay и GooglePay

Магазины и метро заявили о сбоях в оплате через ApplePay и GooglePay
Ретейлеры и некоторые российские IT-сервисы начали сообщать своим пользователям о вероятных трудностях при оплате через Apple Pay и Google Pay. Фото: Pexels

Метрополитен, пару магазинов, сервисы и компании предупредили о сбоях при оплате через гаджеты.

Ретейлеры и некоторые российские IT-сервисы начали сообщать своим пользователям о вероятных трудностях при оплате через Apple Pay и Google Pay. Это относится даже тех карт, банки которых не попали под недавно введенные санкции, передает Forbes.

Это происходит потому, что банки, попавшие под санкции, держат под контролем терминалы во многих точках. Так, оплата в метро Москвы происходит через терминалы, подконтрольные ВТБ.

Торговые сети «Дикси» и «Магнит», «ВкусВилл», агрегаторы такси «Ситимобил», Uber и «Яндекс Go» сообщили о возможных проблемах при оплате через Apple Pay и Google Pay.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» сообщили об отсутствии ограничений на снятие наличных.

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