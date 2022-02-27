Петербуржцев предупредили о проблемах при оплате проезда через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay

Петербуржцев предупредили о проблемах при оплате проезда через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
Комитет по транспорту сообщает, что в настоящее время сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате проезда в метрополитене и наземном транспорте могут быть недоступны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Оплата проезда в метрополитене и наземном транспорте Северной столицы может быть недоступна.

Речь идет об оплате через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом сообщает Комитет по транспорту Петербурга в воскресенье, 27 февраля.

«В случае возникновения затруднений для оплаты проезда рекомендуем использовать пластиковую банковскую карту или карту «Подорожник»», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах Америки заявляют, что банковский сектор Российской Федерации отправится в «свободное падение». Это случится, считают в США, после введения санкций.

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