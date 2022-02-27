Экономист рассказал, что будет с курсом валют в начале марта

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Экономист спрогнозировал изменение курса валют на начало марта.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, чего ждать от валютного рынка на следующей неделе.

По словам экспертов, с российской экономикой все в порядке, промышленный сектор за январь вырос более чем на восемь процентов. Он отметил, что базовое соотношение рубля и доллара можно считать стабильным.

Эксперт перечислил факторы, которые могут на эту стабильность повлиять.

«Тем не менее некоторые острые события тревожного и негативного плана, конечно, отклоняют курсы валют от таких фундаментальных значений», — приводит его слова RT.

По его словам, в ближайшее время рубль к прежнему курсу не вернется и будет балансировать на значениях 80–82 к доллару. По крайней мере, пока не закончится операция России в Украине.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.