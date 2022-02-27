Центробанк ввел для банков новые валютные послабления до 1 июля

Центробанк ввел для банков новые валютные послабления до 1 июля
Банк России. Фото: cbr.ru

ЦБ вводит временное послабление в отношении соблюдения банками лимитов открытых ими валютных позиций.

Как сообщает регулятор, таким образом Банк России планирует увеличить спектр мер, обеспечивающих устойчивость финансового сектора.

ЦБ вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это позволит банкам легче приспособиться к текущей ситуации. Такие меры будут действовать с 18 февраля по 1 июля этого года.

Ранее Банк России объявил о поддержке финансовых организаций на фоне роста курса валют на рынках. Так, до 1 октября кредитным организациям разрешено не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах от 18 февраля. Такие меры помогут не ухудшать их показатели банков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.

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