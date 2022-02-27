Банк России возобновит покупку золота на внутреннем рынке

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay

ЦБ с 28 февраля возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял на протяжении почти двух года, сообщил Центробанка.

«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Ранее Банк России объявил о поддержке финансовых организаций на фоне роста курса валют на рынках. Так, до 1 октября кредитным организациям разрешено не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах от 18 февраля. Такие меры помогут не ухудшать их показатели банков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.