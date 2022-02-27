В Ленобласти ожидается мороз и до – 15 градусов

В понедельник, 28 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода.

Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западного, западного направлений будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -2…-4 градусов, местами похолодает до -7 градусов, днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.