Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 78 человек

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 78 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», совокупное количество погибших от инфекции за февраль составило 1 990 человек, с начала пандемии — 31 891 умерший. По всей России за сутки вирус забрал жизни еще 733 человек.

В городе также выявили еще 5 409 случаев заражения коронавирусом, город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. 5 202 человека выздоровели и прекратили лечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, однако показатель смертности растет. Количество инфицированных уменьшается, так как многие переносят болезнь «на ногах». Тем не менее «Омикрон» опасен для групп риска так же, как и другие штаммы.