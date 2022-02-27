Гинцбург предупредил о росте смертности из-за COVID в России

Заболеваемость коронавирусом в России снижается, однако показатель смертности растет. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, россиянам необходимо продолжать прививаться от COVID-19.
Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что количество инфицированных уменьшается, так как многие переносят болезнь «на ногах». Тем не менее «Омикрон» опасен для групп риска так же, как и другие штаммы.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.