Кипр закрыл авиасообщение с Россией 28 февраля

Кипр закрыл авиасообщение с Россией 28 февраля
Россияне, у которых есть сертификат эксплуатанта воздушных судов, не смогут летать над территорией Кипра. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов в понедельник, 28 февраля.

Речь идет о запрете на взлет, посадку и пролет над территорией островного государства. Оперативную информацию об изменениях в правилах проведения полетов (NOTAM) получила одна из российских авиакомпаний, сообщил ТАСС.

Однако есть исключения. Допускаются посадки гуманитарных, возвратных, спасательных рейсов, экстренные посадки, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения властей Кипра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о приостановке полетов в Россию до 26 марта.

Авиакомпания «Россия» объявила об отмене всех собственных рейсов. Причиной стала обостренная ситуация на Украине и решение Росавиации.

авиасообщение кипр Россия


 

Новости партнеров
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кипр закрыл авиасообщение с Россией 28 февраля
Без утренней уборки в Петербурге остались Калининский и Красногвардейский районы
У россиян началась шестидневная рабочая неделя
Белки COVID, выращенные с помощью 3D-биопринтера, отправят на МКС 18 марта
ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе
Доллар по 150 рублей: что происходит с валютой
Спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах»
Политолог Воскресенский рассказал, что переговоры России и Украины пройдут ...