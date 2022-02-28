Кипр закрыл авиасообщение с Россией 28 февраля

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов в понедельник, 28 февраля.
Речь идет о запрете на взлет, посадку и пролет над территорией островного государства. Оперативную информацию об изменениях в правилах проведения полетов (NOTAM) получила одна из российских авиакомпаний, сообщил ТАСС.
Однако есть исключения. Допускаются посадки гуманитарных, возвратных, спасательных рейсов, экстренные посадки, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения властей Кипра.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о приостановке полетов в Россию до 26 марта.
Авиакомпания «Россия» объявила об отмене всех собственных рейсов. Причиной стала обостренная ситуация на Украине и решение Росавиации.