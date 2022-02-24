«Россия» отменила все авиарейсы на юг России до 2 марта

Обновляемая информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании. Фото: сайт авиакомпании "Россия"

Обновляемая информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании. Фото: сайт авиакомпании "Россия"

Авиакомпания «Россия» объявила об отмене всех собственных рейсов. Причиной стала обостренная ситуация на Украине и решение Росавиации.

В четверг, 24 февраля, Росавиация объявила о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России.

Как сообщили на официальном сайте «России», авиакомпания отменила собственные рейсы, а также рейсы, выполняемые совместно с Аэрофлотом, запланированные до 03:45 2 марта 2022 года в/из Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Анапа, Ставрополь, Белгород, Воронеж и Симферополь.

Пассажирам отмененных рейсов просят не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании на сайте авиакомпании. Россиянам также предложен вынужденный возврат средств и возможность перебронирования билетов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково массово задерживают рейсы на юг России из-за обострения ситуации на Украине.