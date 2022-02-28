В Петербурге обнародовали график выхода перепрофилированных стационаров к плановой работе

Всего на сегодняшний день в Санкт-Петербурге пустуют 38,7% инфекционных коек. Фото: комитет по здравоохранению

Всего на сегодняшний день в Санкт-Петербурге пустуют 38,7% инфекционных коек. Фото: комитет по здравоохранению

С 1 марта несколько перепрофилированных под прием COVID-пациентов стационаров возвращаются к плановому режиму работы. Соответствующий график обнародовал Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В соответствии с этим графиком, количество инфекционных коек сократится в 7-м павильоне Ленэкспо, пансионате «Заря» и в Городской психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова. С 5-го марта в Городской больнице Святого Великомученика Георгия, с 8-го марта в Клинической больнице Святителя Луки, с 10 марта в Городской больнице № 33.

Такие меры были приняты в связи с улучшением эпидемической ситуации и снижением числе госпитализаций.

Напомним, еще 6 442 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за сутки. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 432 386 местных жителей. При этом 1 232 306 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 7 344 за последние сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последний несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется.