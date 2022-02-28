Петербуржец получил нож в грудь во время ночной прогулки по Рубинштейна

В Центральном районе Петербурга неизвестный мужчина вонзил нож в прохожего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 27 февраля, в 3:48 за медицинской помощью самостоятельно обратился 26-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки и шоком 1 степени. Молодой человек находился в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по словам пострадавшего, около 3:20 на улице Рубинштейна неизвестный ударил его ножом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные в капюшонах зарезали мигранта на Васильевском острове. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 36-летнего мигранта. Ножевые ранения были нанесены по различным частям тела. Убитый прибыл в Россию четыре года назад на заработки. Происходящие заметил житель одного из домов, после чего обратился в полицию.