Названа причина закрытия вестибюля станции «Площадь Восстания — 2»

В Санкт-Петербурге в 10:32 закрывали вестибюль — 2 станции метро «Площадь Восстания».

Об этом стало известно утром в понедельник, 28 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», закрытие произошло по техническим причинам. В 10:46 вестибюль снова открыли.

«Работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об обрушении штукатурки в переходе на станции метро «Выборгская» отвалилась штукатурка. Подробности рассказали очевидцы. Судя по фото, пласт штукатурки обрушился с потолка в переходе. Под ногами пассажиров заметны крупные обломки и свисающая со стены конструкция. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.