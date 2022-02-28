На улице Седова полностью сгорел автомобиль KIA

В Невском районе Петербурга в понедельник днем произошел автомобильный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу. По данным ведомства, все случилось у дома №87/1 по улице Седова. Информация о пожаре поступила сегодня в 12:05.

По указанному адресу загорелся автомобиль марки KIA. Пожар тушили пять человек личного состава МЧС с привлечением одной единицы техники. С огнем справились к 12:18.

Иномарка сгорела полностью, остались только несгораемые части.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что загоревшийся «УАЗ» на севере Петербурга тушили пять часов.