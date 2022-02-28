Шойгу: стратегические силы начали усиленное дежурство

Шойгу: стратегические силы начали усиленное дежурство
Сергей Шойгу выступил с докладом перед российским президентом Владимиром Путиным.. Фото: kremlin.ru

Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля. С соответствующим докладом он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Речь идёт о войсках Северного и Тихоокеанских флотов, а также Дальней авиации, сообщили в Минобороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава российского государства Владимир Путин приказал ввести особый режим несения боевого дежурства для силы сдерживания. Речь идет о стратегически важном ядерном оружии.

Напомним, что в октябре 2018 Путин на сессии клуба «Валдай» сообщил, что нанесение Россией ядерного удара возможно, если системы наблюдения предупредят о начавшейся в сторону РФ атаке. Масштаб катастрофы будет всемирным, однако инициировать ее будет противник, пояснил лидер РФ.

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