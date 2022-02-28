Часть пожилых россиян получит на карты по 38 000 рублей с 1 марта

Уже со вторника, 1 марта, россиянам преклонного возраста начнут поступать новые денежные выплаты. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его словам, часть пенсионеров получит в среднем по 38 000 рублей с 1 марта 2022 года. Выплаты будут предоставляться задним числом — с 1 января 2022 года.

Как сообщил PRIMPRESS, средства положены пенсионерам из числа военных и сотрудников различных правоохранительных органов. Им начнут поступать увеличенные пенсии уже с учетом новой индексации на 8,6%. Этот процент был утвержден в феврале и одобрен президентом России Владимиров Путиным. Согласно предварительным данным, прибавка затронет порядка 2,6 млн пожилых граждан России.

Как пояснил эксперт, в среднем размер военной пенсии в России будет составлять 33 000 рублей. В итоге прибавка будет равна 2637 рубля, согласно расчетам Минфина. Следовательно, с учетом индексации и доплат за два минуыших месяца в марте военные в отставке в среднем получат по 38 тыс. рублей.

Власов подчеркнул, что выплаты военным пенсионерам начнут зачислять на банковские карты россиян уже с начала марта. Как правило, большинство пенсионеров получает деньги именно в первый день месяца.

Напомним, с 28 февраля выплаты начнут поступать тем пожилым россиянам, у которых есть звание ветерана труда, а также гражданам, которые относятся к категории детей войны. Речь идет о гражданах, рожденных с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Таким образом, пожилые россияне, которые являются детьми войны и имеют звание ветерана труда, получат в среднем по 2 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от региона. Деньги придут на лицевые счета граждан автоматически.

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