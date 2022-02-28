Пожилые россияне получат по 2 тысячи к пенсии с 28 февраля

Пожилых граждан России ожидают новые денежные выплаты. Средства начнут поступать уже с 28 февраля, но рассчитывать на них смогут только определенные категории пенсионеров.

В частности речь, идет о материальной поддержке граждан преклонного возраста на региональном уровне. Размер выплат отличается в зависимости от субъекта Российской Федерации, в котором проживает человек. Деньги придут на лицевые счета граждан автоматически.

Как сообщил PRIMPRESS, с 28 февраля выплаты начнут поступать тем пожилым россиянам, у которых есть звание ветерана труда. Размер выплаты зависит от региона. Например, в Челябинской области с этого года ветеранам труда доплачивают по 1508 рублей, а в Москве – по 1149 рублей.

Кроме того, с 28 числа органы социальной защиты начнут перечисление средств россиянам, которые относятся к категории детей войны. Речь идет о гражданах, рожденных с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер выплаты таким пенсионерам также зависит от региона, и колеблется примерно в диапазоне 500-800 рублей.

Таким образом, пожилые россияне, которые являются детьми войны и имеют звание ветерана труда, получат в среднем по 2 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России военные пенсионеры получат увеличенные выплаты с 1 марта 2022 года. Оплаты коснутся платежей, которые были осуществлены за январь и февраль текущего года.

Напомним, размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.

Кроме того, военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.