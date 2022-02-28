Пожилые россияне получат по 2 тысячи к пенсии с 28 февраля

Пожилые россияне получат по 2 тысячи к пенсии с 28 февраля
Пенсионеры могут получить по 2 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилых граждан России ожидают новые денежные выплаты. Средства начнут поступать уже с 28 февраля, но рассчитывать на них смогут только определенные категории пенсионеров.

В частности речь, идет о материальной поддержке граждан преклонного возраста на региональном уровне. Размер выплат отличается в зависимости от субъекта Российской Федерации, в котором проживает человек. Деньги придут на лицевые счета граждан автоматически.

Как сообщил PRIMPRESS, с 28 февраля выплаты начнут поступать тем пожилым россиянам, у которых есть звание ветерана труда. Размер выплаты зависит от региона. Например, в Челябинской области с этого года ветеранам труда доплачивают по 1508 рублей, а в Москве – по 1149 рублей.

Кроме того, с 28 числа органы социальной защиты начнут перечисление средств россиянам, которые относятся к категории детей войны. Речь идет о гражданах, рожденных с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер выплаты таким пенсионерам также зависит от региона, и колеблется примерно в диапазоне 500-800 рублей.

Таким образом, пожилые россияне, которые являются детьми войны и имеют звание ветерана труда, получат в среднем по 2 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России военные пенсионеры получат увеличенные выплаты с 1 марта 2022 года. Оплаты коснутся платежей, которые были осуществлены за январь и февраль текущего года.

Напомним, размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.

Кроме того, военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

выплаты пенсионеры Россия


 

Новости партнеров
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трейдер Звездин: курс доллара может взлететь до 150 рублей
Россиян ждет рабочая суббота и три выходных
На улице Седова полностью сгорел автомобиль KIA
Пожилые россияне получат по 2 тысячи к пенсии с 28 февраля
Минобороны: Россия завоевала господство в воздухе над всей Украиной
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 985 человек
Двухлетний мальчик отравился таблетками бабушки в Петербурге
Минобороны РФ открыло мирным жителям безопасный путь из Киева