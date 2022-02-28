Куда «зеленый господарь» приведет страну: пророчества Ванги о России и Украине начали сбываться

В свете последних событий люди, успевшие при жизни пообщаться с Вангой, начали вспоминать ее слова. Известная ясновидящая описала ситуацию с Украиной еще в 90-х годах.

Люди, успевшие поговорить со слепой ясновидящей лично, становились гостями популярных программ «Пусть говорят», «На самом деле». По их словам, предсказательница видела события на Донбассе и знала, чем все закончится. В ее пророчествах угадываются и военная операция, и грядущее перемирие.

Один из них – кум слепой бабы Ванги, Сергей Косторной. В разговоре с прорицательницей он обмолвился, что жил в Курской области. Поскольку регион расположен вблизи украинской границы, ясновидящая рассказала ему о тяжелых временах, которые наступят для украинцев. По описанию слова бабушки напоминали то, что происходит сейчас.

Старушка назвала некоего «Пороха», который начнет военный конфликт и «веселого зеленого господаря», действия которого заставят украинцев стать рабами.

Кум прорицательницы полагает, что под именем «порох» значился Порошенко, а «зеленым» Ванга назвала Зеленского. Много пророчеств касалось судьбы России. Ей женщина сулила серьезные трудности после распада Советского Союза. Вместе с тем Ванга была уверена, что за спадом последует мощный подъем.

Болгарская ясновидящая назвала переломным 2027-й. В этот момент правитель объединит своей властью Россию, Украину, Сербию, Болгарию, Грецию. Большое и сильное государство покажет миру свою мощь.

Также Косторной обратился к словам слепой о Европе. Ей предсказательница не сулила ничего хорошего. Трактуя пространные фразы Ванги, он сделал вывод, что Евросоюз распадется. В будущем о России все заговорят с уважением.

Болгарская ясновидящая баба Ванга жила в Петриче, она скончалась в 1996 году. По одной из версий она и правда обладала даром предвидения, а по другой – являла собой успешный коммерческий проект. Сбором информации для нее занималась команда людей, поэтому некоторые ее «предсказания» действительно сбывались. Между тем она сулила миру много катастроф, которые так и не свершились.