Стало известно, где пройдет следующая встреча делегаций России и Украины

По словам помощника президента Владимира Мединского, Россия и Украина наметили общие позиции. На днях состоится еще одна встреча.

Следующая встреча представителей двух стран должна пройти на польско-белорусской границе. Об этом 28 февраля сообщает телеканал «Россия 24».

Переговоры РФ и Украины длились почти пять часов в Гомельской области. По мнению Мединского, подробно пройдена вся повестка.

«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать некоторые позиции», — сообщил политик.

Россия и Украина договорились о продолжении переговоров. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Австралия собирается поставлять оружие Украине через партнеров по НАТО.