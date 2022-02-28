Стало известно, где пройдет следующая встреча делегаций России и Украины

Стало известно, где пройдет следующая встреча делегаций России и Украины
Владимир Мединский. Фото: kremlin.ru

По словам помощника президента Владимира Мединского, Россия и Украина наметили общие позиции. На днях состоится еще одна встреча.

Следующая встреча представителей двух стран должна пройти на польско-белорусской границе. Об этом 28 февраля сообщает телеканал «Россия 24».

Переговоры РФ и Украины длились почти пять часов в Гомельской области. По мнению Мединского, подробно пройдена вся повестка.

«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать некоторые позиции», — сообщил политик.

Россия и Украина договорились о продолжении переговоров. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Австралия собирается поставлять оружие Украине через партнеров по НАТО.

владимир мединский политика Россия украина


 

Новости партнеров
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Зеленский обратится к народу Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
Зеленский обратится к народу Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, где пройдет следующая встреча делегаций России и Украины
Исполком МОК считает участие россиян и белорусов в соревнованиях нежелательным
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершены
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии длятся более 4 часов
Национализация западных активов: какие предприятия в Петербурге смогут ...
А если Россию отключат SWIFT? Набиуллина сообщила об альтернативном ...
Роман Абрамович пытается примирить Украину и Россию по просьбе ...
«Аллегро» пока продолжают курсировать между Петербургом и Хельсинки