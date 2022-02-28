Правительство Петербурга выделило авиаперевозчикам субсидии более чем в 161 млн

Правительство Петербурга выделило авиаперевозчикам субсидии более чем в 161 млн. Фото: "Пулково"

Правительство Петербурга выделило авиаперевозчикам субсидии более чем в 161 млн. Фото: "Пулково"

Правительство Северной столицы выделило авиаперевозчикам субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров по территории России.

Постановление городского правительства было подписано в Администрации Санкт-Петербурга. Согласно принятому документу авиаперевозчики получат субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Таким образом компании получат возмещение части средств, которые они потеряли в 2022 году в связи с оказанием услуг по авиаперевозке, в том числе и в труднодоступные регионы России, отметили в пресс-службе.

Сообщается, что из бюджета Петербурга на указанные цели в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годах выделили более 161 миллиона рублей. Также авиакомпании будут обеспечены горюче-смазочными материалами, регламентно-техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов и прочими субсидиями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.