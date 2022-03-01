Петербург резко спустился на пятое место в рейтинге по суточному приросту COVID

Петербург резко спустился на пятое место в рейтинге по суточному приросту COVID
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 421 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 19 445 человек выздоровели и прекратили лечение.

Город занял пятое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На первой строчке оказалась Свердловская область, где за сутки выявили 4 844 зараженных человека. Второе место заняла Самарская область — 4 126 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 775 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцины от COVID-19, разработанные Центром имени Гамалеи, исключают возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков.

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