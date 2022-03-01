В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 775 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 775 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 775 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Новые случи заражения выявили в населенных пунктах 47 региона. Заболеваемость в Ленобласти снизилась. Днем ранее ковидом заразилось 985 человека.

Больше всего инфицированных выявили в Сланцах (64), Подпорожье (62), Тихвине (58), Гатчине (46) и Киришах (31).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что длительную потерю обоняния после ковида можно вылечить. Потеря обоняния длится более двух месяцев, то для восстановления придется использовать медикаментозные способы, применяемые при поражении центральной нервной системы.Если обоняние исчезло еще в самом начале пандемии и до сих пор не восстановилось, шанс на восстановление все же есть.

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