Россиянам рассказали, когда и где могут возникнуть проблемы с картами Visa

Россиянам рассказали, стоит ли опасаться блокировки карт Visa. Международная платёжная система Visa заявила, что готова соблюдать санкции в отношении Российской Федерации. Новые ограничения были введены в связи с проведением операции на Украине.

Экономист суд Богданов рассказал, стоит ли россиянам опасаться проблем с картами Visa.

«В РФ проблем не будет с картами, внутри страны. За пределами — будут. У нас же НСПК работает, она весь механизм обеспечит, поэтому проблемы не будет никакой. А за границей — да, счета заморожены, деньги нельзя ввозить, тут вопрос снят. Это технический вопрос, он не имеет к нашим гражданам особого отношения вообще. У нас есть и свои карты — «Мир», и наличные», — приводит его слова NEWS.ru .

Эксперт не советует обналичивать денежные средства. По его словам, лучше отнести деньги в банк и положить под 20%, сохранять спокойствие и не поддаться паническим настроениям.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что санкции Запада, введенные против ряда российских банков, не повлияют на работу карт Visa и Mastercard. По его словам, банковские карты систем Visa и Mastercard не смогут подвергнуться блокировке — они продолжат работать в России у всех организаций. По словам Кувикова, россиянам нет смысла поддаваться панике и снимать с них наличные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Центробанке рассказали, что будет с вкладами россиян с 1 марта 2022 года.