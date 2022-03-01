Рекордное повышение ключевой ставки. Что будет с ценами и кредитами

Крупнейшие банки 1 марта массово повысили проценты по кредитам после рекордного увеличения ключевой ставки ЦБ.

По новым условиям, минимальные ставки по займам наличными варьируются от 15,9% до 29,5% в зависимости от организации, а по ипотеке — от 13,09% до 20,3%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков.

В частности, в Альфа-банке подняли ставки по кредитам наличными: например, ссуду на 2 миллиона сроком на три года можно получить со страховкой под 18,99–24,99%, а без защиты под 24,99–30,99%, рассказали в call-центре. Однако на сайте банка пока указаны ставки от 5,5% годовых.

В Почта Банке базовую ставку по нецелевым кредитам наличными увеличили до 29,5%, а ранее заем можно было взять от 5,9% годовых, а в УБРиР минимальная ставка по таким ссудам за день увеличилась с 5,4% до 21%. В банке «Санкт-Петербург» с 1 марта ставки по потребительским кредитам для зарплатных клиентов со страховкой оформляются от 16,5%, а для других потребителей при отсутствии защиты — от 21%

Сбербанк и ВТБ также объявили о повышении ставок по ссудам: первый начал выдавать кредиты наличными, например, на 2 млн под 21,9%, хотя днем ранее предлагал их под 6,9%, а ВТБ повысил ставки с 5,9% до 15,9%.

Ипотеку в Сбербанке сейчас по строящемуся и готовому жилью оформляют минимум от 18,6% годовых, а ставки по программам господдержки остаются на текущем уровне.

В кредитных организациях заверяют, что условия по уже заключенным договорам меняться не будут. ЦБ отмечает, что банки не могут в одностороннем порядке изменять условия по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам.

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

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