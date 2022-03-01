Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ

Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ
Владимир Путин поставил задачу перед правительством улучшить материальное положение граждан. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финстабильности в стране.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, решение о принятии дополнительных мер было принято в связи с санкциями в отношении России.

В частности, согласно тексту указа, со 2 марта, из Российской Федерации запрещено вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тыс. долларов и «рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза».

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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