Переболевшая коронавирусом Елизавета II вернулась к своим обязанностям

Королева Великобритании Елизавета II, заразившаяся ковидом девять дней назад, вернулась к своим обязанностям.

Как сообщает в Stories Instagram пресс-служба королевской семьи, она провела две дистанционные встречи с послами Андорры и Чада.

Встреча состоялась в Букингемском дворце. Подробностей о состоянии здоровья ее величества не сообщается, однако возобновление официальных мероприятий с участием Елизаветы II говорит о том, что она уже выздоровела, сообщает телеканал «360».

Ранее королеве Великобритании Елизавете II диагностировали коронавирусную инфекцию. 95-летняя королева переносла заболевание в легкой форме, у нее проявлялись легкие симптомы ОРВИ.

До этого коронавирусом заразился 73-летний сын королевы — принц Уэльский Чарльз. Он виделся с матерью незадолго до получения положительного теста на COVID-19. После диагноза он самоизолировался. Тогда сообщалось, что у Елизаветы не проявились какие-либо симптомы инфекции. Позже ковид выявили и у супруги принца Чарльза, герцогини Корнуолльской Камиллы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Елизавета II отмечает свой «платиновый» юбилей со дня восшествия на престол тортом и ландышами.