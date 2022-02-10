Заразившийся коронавирусом принц Чарльз контактировал с королевой

Заразившийся коронавирусом принц Чарльз контактировал с королевой
Елизавета II и принц Чарльз общались перед тем, как наследник получил положительный результат ПЦР-теста. Фото: Фото: www.instagram.com/clarencehouse

Принц Уэльский Чарльз, который вновь заразился коронавирусом, виделся с королевой Елизаветой II незадолго до получения положительного теста на COVID-19.

Источник в Букингемском дворце сообщил агентству PA, что британский принц недавно контактировал со своей матерью. У 95-летней королевы Великобритании на данный момент не проявились какие-либо симптомы инфекции.

Сейчас принц Чарльз находится на самоизоляции. Он уже болел коронавирусом в марте 2020 года. Тогда болезнь протекала в легкой форме, он проводил карантин в доме в Шотландии.

Принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа. Первый в очереди на престол.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Елизавета II хочет, чтобы супруга принца Чарльза получила титул следующей королевы.

великобритания елизавета II заражение коронавирусом королева королевская семья принц чарльз


 

Новости партнеров
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заразившийся коронавирусом принц Чарльз контактировал с королевой
Всем россиянам с 11 февраля выплатят по 5000 рублей на карту «Мир»
Врач-невролог назвал факторы риска появления болезни Альцгеймера
Ученые заявили, что люди с ожирением лучше защищены от повторного COVID-19
Главному инженеру УК в Луге предъявили обвинение после падения глыбы льда ...
Пенсионерам в РФ снова дадут по 10 000 рублей: выплата может поступить уже ...
«Паровозик» из пожарных машин на Российском проспекте попал на видео
Врачи: после COVID-19 могут выпадать волосы и ломаться ногти