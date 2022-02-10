Заразившийся коронавирусом принц Чарльз контактировал с королевой

Елизавета II и принц Чарльз общались перед тем, как наследник получил положительный результат ПЦР-теста. Фото: Фото: www.instagram.com/clarencehouse

Елизавета II и принц Чарльз общались перед тем, как наследник получил положительный результат ПЦР-теста. Фото: Фото: www.instagram.com/clarencehouse

Принц Уэльский Чарльз, который вновь заразился коронавирусом, виделся с королевой Елизаветой II незадолго до получения положительного теста на COVID-19.

Источник в Букингемском дворце сообщил агентству PA, что британский принц недавно контактировал со своей матерью. У 95-летней королевы Великобритании на данный момент не проявились какие-либо симптомы инфекции.

Сейчас принц Чарльз находится на самоизоляции. Он уже болел коронавирусом в марте 2020 года. Тогда болезнь протекала в легкой форме, он проводил карантин в доме в Шотландии.

Принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа. Первый в очереди на престол.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Елизавета II хочет, чтобы супруга принца Чарльза получила титул следующей королевы.