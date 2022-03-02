Автоконцерн Ford решил приостановить деятельность в России

Автоконцерн Ford решил приостановить деятельность в России
Ford приостанавливает работу в России. Фото: Pixabay

Американский автоконцерн Ford заявил о приостановке деятельности в России из-за событий на Украине.

В компании проинформировали своих партнеров по совместным предприятиям о приостановке деятельности в РФ, сообщается на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что решение автопроизводителя вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.

Ford автоконцерн Компания


 

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