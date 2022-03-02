Власти Эстонии не будут забирать вид на жительство у россиян

Эстония не собирается отзывать вид на жительство у российских граждан, которые проживают в стране на законных основаниях. С таким заявлением выступил глава МВД республики Кристьян Яани.

Он отметил, что согласно закону аннулировать или не продлить вид на жительство можно только тем, кто нарушил условия миграционное законодательство.

«Законопослушным людям нечего опасаться», — цитирует его ERR.

Напомним, власти Эстонии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

С 28 февраля ЕС прекратил действие соглашения с РФ по упрощенной выдаче виз.

Первой выдачу виз россиянам остановила Чехия. Решение связано с военной операцией России на Украине. Страна закрывает российские генконсульства в городах Брно и Карловы Вары, свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге. Заявления на выдачу виз перестанут принимать во всех дипломатических представительствах. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что исключения сделают для россиян, которые имеют право на получение виз по гуманитарным соображениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов из России.