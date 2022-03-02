В Гатчине танк выстрелит в чучело Масленицы

В Гатчине танк выстрелит в чучело Масленицы
Масленица в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Ленобласти традиционно проходят празднования Масленицы. В Гатчине этом году к мероприятию подошли креативно. Там от чучела решили избавиться с помощью танка.

Под руководством танкового парка «Стальной десант» 7 марта в 15:00 мск танки времен Великой Отечественной войны осуществят выстрелы.

По данным пресс-службы «Стального десанта», в танковом парке 6 марта в 15:00 мск после шоу «Батальоны просят огня» танк раздавит машину «Ледяного короля».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как прошла Масленица в прошлом году.Концертные программы прошли в разных районах Петербурга и области. В Северной столице главные гуляния проводили на Елагином острове – петербуржцев целый день угощали блинами, развлекали частушками, масленичными песнями и народными танцами

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В Гатчине танк выстрелит в чучело Масленицы
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