ЦБ третий день подряд отменил торги на фондовом рынке Мосбиржи

Торги на фондовом рынке на Московской бирже не возобновятся 2 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

Об этом стало известно в среду, 2 марта. Торги в этой секции не проводятся с 28 февраля. Это связано с российской спецоперацией на Украине и последовавшими санкций.

В сообщении указано, что исключение составляют «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.