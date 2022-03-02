В Госдуме допустили рост ставки по льготной ипотеке до 12%

Ставку по льготным ипотечным кредитам могут повысить с 7% до 12%. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил, что банки некоторое время ожидали определенности, которая и наступила после «резкого существенного повышения ключевой ставки» ЦБ РФ с 9,5% до 20%. Сейчас финансовые учреждения, вероятно, начнут более активно выдавать кредиты.

Как сообщил РБК, эксперт заявил, что государство будет выдавать субсидию на разницу между ключевой ставкой и льготной ставкой. Поэтому, вполне вероятно, что она поднимется до 12%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦБ третий день подряд отменил торги на фондовом рынке Мосбиржи.

Напомним, ЦБ решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий.

Сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.