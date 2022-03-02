Еще 66 петербуржцев скончались от последствий коронавируса

Еще 66 петербуржцев скончались от последствий коронавируса
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 66 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 2 марта. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 034 человек.

В городе также выявили еще 4 514 случаев заражения коронавирусом. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Свердловская область, где за сутки выявили 4 868 зараженных человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 4 061 новый ковид-пациент.

В городе за сутки также выздоровело 20 324 человека человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рекомендует усилить дезинфекцию. Отмена иных ограничительных мер обусловлена спецификой омикрон-штамма и сложившейся в настоящем ситуацией с заболеваниями.

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