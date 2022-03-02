Власти Петербурга заверили, что нехватки лекарств в аптеках нет, а проблему с очередями решат

Власти Петербурга заверили, что нехватки лекарств в аптеках нет, а проблему с очередями решат. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Власти Петербурга заверили, что нехватки лекарств в аптеках нет, а проблему с очередями решат. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Власти Северной столицы ответили, чем обусловлены очереди в аптеках города, и как обстоят дела с количеством лекарств.

По словам председателя комитета по промышленной политике Петербурга Кирилла Соловейчика, очереди в петербургских аптеках возникают из-за временных технических проблем, которые в ближайшее время планируется устранить. Видео с объяснением ситуации появилось в соцсетях администрации Центрального района.

При этом подчеркивается, что проблем с наличием лекарств сейчас нет.

«В некоторых аптеках возникали очереди. Это связано с техническими сбоями в информационных системах», — заявил Соловейчик.

Кроме того председатель напомнил, что цены на жизненно важные лекарства регулируются государством.

До этого появилась информация, что в аптеках собираются длинные очереди. По информации различных СМИ, горожане торопились купить рецептурные лекарства, опасаясь их подорожания или дефицита.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мобильное приложение петербургской сети аптек «Озерки» подверглось атаке взломщиков в ночь с понедельника на вторник.