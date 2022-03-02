Через 5 лет Россия присоединит Украину, Болгарию и Сербию: пророчество Ванги

Ванга всегда всех наставляла жить в мире и добре, потому что нарушение гармонии способно породить величайшие катаклизмы. Фото: Pixabay

Ванга всегда всех наставляла жить в мире и добре, потому что нарушение гармонии способно породить величайшие катаклизмы. Фото: Pixabay

Слова ясновидящей о будущем России продолжают обсуждаться в СМИ. Кум Ванги раскрыл новые подробности пророчеств, которые она успела сделать при жизни, пишет «КП».

Сегодня обстановка на Украине остается одной из самых горячих тем. Россияне, уставшие от неопределенности, начинают проявлять повышенный интерес к предсказаниям, якобы сделанным Вангой в конце прошлого века.

Кум болгарской ясновидящей Сергей Косторный утверждает, что баба Ванга была для него как родная. В свое время она рассказала ему много невероятных вещей, которые сегодня становятся реальностью.

Известно, что во времена Бориса Ельцина Косторный пытался организовать встречу главы государства и Ванги. Он утверждает, что располагает видеозаписями своей последней беседы с прорицательницей в апреле 1995 года.

По словам предсказательницы, год, в котором много двоек, во многом определит дальнейшую судьбу России. За локальным конфликтом последует «славянский мир». Задавая ей вопрос о большой войне в ближайшие 100 лет, он получил отрицательный ответ.

Говоря о будущем Украины, она предрекла ей частую смену власти, а когда к ней придет «молодой говорливый» правитель, страна дойдет «до ручки» и присоединится к России. Косторный пояснил, что точные даты от нее звучали редко, но, судя по всему, имелся в виду 2027 год.

Кроме Украины Ванга добавила в новый мощный «славянский союз» еще несколько государств, вплоть до Болгарии и Сербии. В своих предсказаниях она коснулась и Евросоюза – этот альянс просуществует недолго.

Сергей не смог ответить, как долго будет формироваться новое государство. Он пояснил, что для получения информации Ванге требовалось войти в транс. Переводчик едва успевал расшифровывать ее не слишком внятную речь. Что касается нынешней политической обстановки, то она, вероятно, стабилизируется к сентябрю.

Часто, получив уточняющие вопросы, она просто замолкала либо отвечала «не знаю». Косторный считает, что как провидица она чувствовала, сколько информации можно выдать в конкретный момент. Ведь преждевременно озвученные предсказания могут изменить ход истории.

Ванга всегда всех наставляла жить в мире и добре, потому что нарушение гармонии способно породить величайшие катаклизмы. За природными катастрофами часто идут войны, и все это следует из-за энергетического дисбаланса, пояснил Косторный.

Он добавил, что 2022-й стал роковым по причине того, что в славянском календаре это год Златорогого Тура, завершающий 16-летний цикл. В такие моменты часто наступают трудные времена. В качестве примера он привел 2006 год, отмеченный убийством Саддама Хусейна.

Говоря о точности предсказаний Ванги, Косторный сказал, что они сбываются в 85 процентах. Он напомнил, что в 2019 году в эфире ТВ он озвучил пророчество на 2020 год – на Востоке начнется мировая эпидемия новой болезни.

Также провидица предрекла миру в 2022 году, отмеченном низкой энергетикой, наводнения и пожары.