У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в Донбассе

У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в Донбассе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в Донбассе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге у Медного всадника состоялась акция в поддержку действий России в Донбассе. Участник акции не может восемь лет съездить на могилу матери, потому что территории были захвачены и страшно было туда ехать другим людям навещать родственников, передает РИА Новости.

Напомним, 23 февраля на Дворцовой площади прошел флэшмоб в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Неравнодушные граждане выстроились в надпись «Своих не бросаем». Молодежь Петербурга поддержала решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы пытаются всеми силами поддержать жителей ДНР и ЛНР. Соответствующую акцию провели на Дворцовой площади в феврале. Неравнодушные граждане выстроились в надпись «Своих не бросаем».