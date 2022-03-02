У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в Донбассе

У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в Донбассе
У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в Донбассе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге у Медного всадника состоялась акция в поддержку действий России в Донбассе. Участник акции не может восемь лет съездить на могилу матери, потому что территории были захвачены и страшно было туда ехать другим людям навещать родственников, передает РИА Новости.

Напомним, 23 февраля на Дворцовой площади прошел флэшмоб в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Неравнодушные граждане выстроились в надпись «Своих не бросаем». Молодежь Петербурга поддержала решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы пытаются всеми силами поддержать жителей ДНР и ЛНР. Соответствующую акцию провели на Дворцовой площади в феврале. Неравнодушные граждане выстроились в надпись «Своих не бросаем».

акция донбасс медный всадник поддержка Россия украина


 

Новости партнеров
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в ...
Пискарев рассказал, что в Думу внесли поправки о наказании за ...
Магазины Apple в России закрыты временно. Работа скоро будет возобновлена
«Обновления» с сюрпризом: мошенники начали играть на стремлении людей к ...
Через 5 лет Россия присоединит Украину, Болгарию и Сербию: пророчество Ванги
Аналитик рассказал, может ли произойти полное закрытие границ России
Стало известно, за сколько можно слетать в Петербург из Северо-Западных ...
Сергей Лавров рассказал, какой была бы третья мировая война