У Медного всадника в Петербурге прошла акция в поддержку действий России в Донбассе

В Петербурге у Медного всадника состоялась акция в поддержку действий России в Донбассе. Участник акции не может восемь лет съездить на могилу матери, потому что территории были захвачены и страшно было туда ехать другим людям навещать родственников, передает РИА Новости.
Напомним, 23 февраля на Дворцовой площади прошел флэшмоб в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Неравнодушные граждане выстроились в надпись «Своих не бросаем». Молодежь Петербурга поддержала решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы пытаются всеми силами поддержать жителей ДНР и ЛНР. Соответствующую акцию провели на Дворцовой площади в феврале. Неравнодушные граждане выстроились в надпись «Своих не бросаем».